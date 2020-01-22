Впихнуть Донбасс в Украину: в ОРДЛО начался отстрел одиозных боевиков

Еще одного главаря боевиков «ДНР» застрелили в Донецке. Это уже второй боевик ликвидированный в январе.

20 января в Донецке убили заместителя командира «полка спецназначения внутренних войск МВД» так называемой «Донецкой народной республики» Алексея Кривулю, известный по своему позывному «Грин», передает РИА «Новости» со ссылкой на депутата так называемого «Народного совета «ДНР» Владислава Бердичевского.

В то же время, по данным источников «Интерфакса», Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

Согласно сообщению, «заместителя командира полка спецназа внутренних войск самопровозглашенной «ДНР» Алексея Кривулю застрелили в ночь на вторник, 21 января.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области Украины. Он присоединился к боевикам в 2014 году.

Ранее, 9 января в Луганске выстрелом в живо в подъезде своего дома был убит соратник ликвидированного российским спецслужбами командира так называемой бригады «Призрак» Алексей Мозгового – боевик «бригады» Владимир Тимочкин, известный по позывному «Закат».