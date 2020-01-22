Названы важные составляющие патриотизма: мнение украинцев

Среди основных составляющих патриотизма украинцы выделяют любовь к своей стране, готовность ее защищать и воспитывать детей в любви и уважении к своей стране, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы» совместно с центром Разумкова.

«Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо – с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%)».

Среди прочего 56% опрошенных считают составляющими патриотизма соблюдение всех законов страны, знание истории своей страны, ее культуры – 51%.

38% граждан относят к патриотизму участие в выборах, честное выполнение своих обязанностей – 36%, общение на государственном языке – 35%, уплату причитающихся налогов – 30%, участие в общественной жизни – 28%, уважение к власти – 26%, а меньше всего – участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве – 21%.

Общенациональное исследование проводил фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.