“Хоть с чертом против Томоса”: Филарет готов объединиться с Онуфрием

Филарет заявил, что готов объединиться с главой РПЦ в Украину Онуфрием в «единую церковь Киевского патриархата».

Почетный патриарх Филарет заявил, что готов объединиться с главой РПЦ в Украину Онуфрием (Березовским). Он сделал такое заявление в понедельник, 20 января, во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Как отметил Филарет, объединение Киевского патриархата с Московским патриархатом произойдет в случае, если РПЦ дарит русской православной церкви в Украине во главе с митрополитом Онуфрием автокефалию и признает ее в статусе патриархата.

Будет «объединение Киевского патриархата и Московского патриархата в единую Украинскую православную церковь, но в статусе Киевского патриархата», подытожил Филарет.