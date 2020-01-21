Шпионский скандал в Давосе: российские спецслужбы готовили покушение на Браудера

Вильям Браудер заявил «Reuters», что швейцарские службы безопасности сорвали покушение на него со стороны российских спецслужб. Сегодня в Давосе задержали непонятных сантехников, которые пытались проникнуть к Браудеру, сообщил у себя в Twitter сам Браудер.

В итоге, задержанные предъявили диппаспорта России и в срочном порядке покинули страну.

More of the Russian Davos espionage operation https://t.co/YQ32qoLNIe — Bill Browder (@Billbrowder) January 21, 2020

Уильям Браудер, которого в России объявили американским и британским шпионом, был основателем «Hermitage Capital Management». В период с 1995 по 2006 годы это был один из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. С 2010 года бизнесмен возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего кражу.

В России Браудера обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений. Суды дважды заочно приговаривали бизнесмена к девяти годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и преднамеренное банкротство.

«Давос – одно из немногих мест, где я могу прямо противостоять российским властям в связи с нарушением прав человека», – заявил Браудер, по приезду этом году на экономический форум в Швейцарию.