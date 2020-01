Шпионский скандал в Давосе: российские спецслужбы готовили покушение на Браудера

Вильям Браудер заявил «Reuters», что швейцарские службы безопасности сорвали покушение на него со стороны российских спецслужб. Сегодня в Давосе задержали непонятных сантехников, которые пытались проникнуть к Браудеру, сообщил у себя в Twitter сам Браудер.

В итоге, задержанные предъявили диппаспорта России и в срочном порядке покинули страну.

More of the Russian Davos espionage operation https://t.co/YQ32qoLNIe

— Bill Browder (@Billbrowder) January 21, 2020