Перекроить Конституцию: Путин хочет ограничить президентство всего двумя сроками

Путин хочет закрепить в Конституции положение от том, что президентом можно быть только дважды за жизнь.

Нацлидер России Владимир Путин предлагает закрепить в Конституции норму, что президентом России можно быть только дважды за всю жизнь, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на законопроект «О поправке в Конституцию РФ».

Изменения в Конституцию ужесточат требования к кандидатам на пост президента России. Главой государства не сможет стать человек, который когда-либо в прошлом имел иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Но из запрета сделали исключение для жителей оккупированного Россией украинского Крыма.

Кроме того, изменения в Конституцию позволят не исполнять международные договоры, и отменять их для этого не придется.

Отмечается, что поправки не затронут статью 15 Основного закона, гарантирующую приоритет международных договоров над российскими законами, поскольку ее можно поменять, только приняв новую Конституцию целиком.

При этом российские власти позволят себе просто не исполнять отдельные решения межгосударственных органов. Для этого Конституционному суду достаточно будет уличить эти органы в «неверном», то есть неконституционном истолковании международных договоров.

Таким образом, процедура будет похожа на ту, что сейчас действует в отношении решений ЕСПЧ.

Сейчас в Конституции России прописано, что президентом России можно быть только два срока подряд. Эта норма позволила Путину четыре раз стать главой государства: два раза подряд, пропустить один срок и потом еще два раза подряд.