ФСБ обвинила крымчанина в шпионаже для СБУ и тайно вывезла его в Москву

ФСБ задержало и вывезло в Москву крымчанина, обвинив его в шпионаже для СБУ. В России ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Российские силовые структуры задержали и этапировали в московский изолятор «Лефортово» жителя аннексированного Крыма Ивана Яцкина, которого обвиняют в госизмене, сообщает издание «Ґрати».

Адвокат Яцкина Николай Полозов рассказал, что «ФСБ осуществило спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности», так что о судьбе Яцкина стало известно только сейчас – задержан он был еще в октябре 2019 года.

По версии следствия, Яцкин якобы собирал для СБУ данные о сотрудниках МВД России в Крыму, которые затем передал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение. По этому обвинению в РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, «назначения» ни в чем не повинных людей «диверсантами», «шпионами», «террористами» и «экстремистами». За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других», – прокомментировал ситуацию Полозов.

По словам адвоката, Яцкин страдает рядом серьезных заболеваний, лечение которых в российском заключении является «непозволительной роскошью».

Полозов также отметил, что Яцкин сообщил ему о давлении и угрозах семье со стороны российских правоохранителей. При этом физического давления на него не оказывали, что адвокат связывает с оперативным этапированием из Крыма в Москву.

«Пока непонятно, давал ли он какие-то показания или нет. Он дезориентирован в СИЗО, сложно что-то сказать определенно, пока я не видел материалы дела», – сказал адвокат.

Напомним, что военная контрразведка Службы безопасности предотвратила трудоустройство на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.