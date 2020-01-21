Операция «Паспортизация»: Кремль раздает гражданство детям-сиротам в ОРДЛО

Россия выдает паспорта воспитанникам семьи опекунов и приемных семей в отдельных районах Донецкой и Луганской области, сообщает «Радио Свобода».

Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском, что на Луганщине, получили документы РФ. Кроме того, в дополнение к российским паспортов дети получили еще «документы» так называемой «ЛНР».

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю местный пропагандистский канал «Луганск 24».

По словам пропагандистов, «это важный день в жизни каждого», а сами дети – счастливые. Сами же новоиспеченные граждане России рассказывают, что «достойны быть гражданами Россия Федерация».

Как отмечает эксперт по правам ребенка, бывший специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, Украина пока не может этому противостоять. Пока не существует ни одной процедуры, чтобы дети смогли заменить такие «паспорта» на украинское документы.

В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Напомним, что 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, нацлидер России Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Путин назвал это вопросом «гуманитарного характера».

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», – заявил тогда он.

В начале декабря 2019 года в МВД России заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.

Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.

Открыто «присоединять» ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.