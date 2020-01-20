Опубликовано видео с отравителем болгарского бизнесмена Гебрева

Прокуратура Болгарии опубликовала видео с сотрудником ГРУ, отравившим бизнесмена Емельяна Гебрева. На видео он перемещается между машинами на парковке отеля «Орбита», в котором находился офис Гебрева. В связи с этим в лаборатории ФБР была проведена экспертиза для установления личности, результаты пока не разглашаются, сообщает издание «The Insider».

Ранее «The Insider» и «The Bellingcat» опубликовали свое расследование, в котором раскрыли имена сотрудников ГРУ, отравивших Емельяна Гебрева. В частности, стало известно, что отправителем был сотрудник ГРУ Денис Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергей Федотов. Он также был третьим участником отравления в Солсбери.

Ранее «The Insider» уже писал о том, что именно он мог быть тем человеком, который был зафиксирован видеокамерами на парковке отеля «Орбита».

28 апреля 2015 года бизнесмен Емельян Гебрев во время приема, устроенного для партнеров, почувствовал недомогание и потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко.

За несколько часов до приема все трое находились в одном месте – в своем офисе в здании отеля «Орбита» в Софии.