Скандал с тризубом: Украина потребовала удалить тризуб из британского пособия по борьбе с экстремизмом

МИД призвал Великобританию удалить тризуб из пособия по борьбе с экстремизмом. Украина ожидает от британской стороны официального комментария.

Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы Великобритания исключила государственный герб тризуб из «Руководства по противодействию экстремизму», изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами», – говорится заявлении.

МИД ожидает от британской стороны официального комментария, а также требует исключить тризуб из пособия.

«Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия», – заявили в министерстве.

Напомним, ранее посольство Украины в Великобритании потребовало удалить тризуб с антиэкстремистского пособия, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала, говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, который издала антитеррористическая полиция для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб с руководства и официальных извинений», – заявили посольство Украины в Британии.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

Пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия, передает «Европейская Правда».

Фотокопии страниц из британского пособия по борьбе с экстремизмом. Фотокопии страниц из британского пособия по борьбе с экстремизмом. Пред 1 из 2 След

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции «тату», изображен герб Украины под названием «Украинский тризуб (националистический)». Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

Также в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка «Азов», который является формированием Нацгвардии Украины.

Британская полиция настаивает на том, что пособие не имеет целью определить все группы, которые описываются, как экстремистские, но «имеет целью улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться».

Отмечается также, что в пособии помещены знаки экологических и зоозащитных организаций Великобритании.