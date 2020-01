Скандал с тризубом: Украина потребовала удалить тризуб из британского пособия по борьбе с экстремизмом

Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы Великобритания исключила государственный герб тризуб из «Руководства по противодействию экстремизму», изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами», – говорится заявлении.

МИД ожидает от британской стороны официального комментария, а также требует исключить тризуб из пособия.

«Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия», – заявили в министерстве.

Напомним, ранее посольство Украины в Великобритании потребовало удалить тризуб с антиэкстремистского пособия, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала, говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, который издала антитеррористическая полиция для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб с руководства и официальных извинений», – заявили посольство Украины в Британии.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020