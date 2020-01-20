Очередной ляп Зеленского: президент назвал Сахарова евреем

Журналист Княжицкий указывает на необходимость подбора грамотных людей в команду президента, что бы он не допускал таких досадных ошибок.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью одному израильскому изданию ошибочно назвал академика Андрея Сахарова евреем. Это ошибка является следствием укоренившегося советского мифа, пишет на своей странице в Facebook журналист и бывший народный депутат Верховной Рады Николай Княжицкий.

«Читаю интервью Зеленского израильской англоязычной газете. Есть некоторые положительные моменты, но есть и такое», – пишет журналист.

Далее Княжицкий цитирует сделанное Зеленским в интервью заявление относительно академика Сахарова, которого ошибочно причислил к евреям.

«Вы знаете, сегодня у нас все еще нет статистики, которая бы указывала нам, сколько евреев погибло (в советское время) и именно с ними произошло – сколько из них были убиты, сколько из них было вывезено, сосланы. Сколько из них стали диссидентами … Возьмем случай с Андреем Сахаровым, который сумел рассказать свою историю мира. Но скольким евреям это не удалось? У нас нет этой истории», – отметил президент Украины.

Княжицкий в свою очередь развенчивает установившийся с советских времен миф о «еврейском происхождении» академика Сахарова. Так же подчеркивается, что Сахаров не имел никакого отношения к Украине, как это можно понять из сказанного Зеленским.

«Андрей Сахаров– не еврей. Это распространенный российский миф, рассчитанный на антисемитские настроения. Он российско-греческого, а еще и дворянского происхождения. И к Украине никакого отношения тоже не имеет. И такое невежество – уже не смех, а стыд. Можно взять хотя бы одного грамотного человека в АП? Вот, безразлично сейчас во власти я или в оппозиции. Зеленский представляет нас. Помогите президенту не стесняться», – подчеркнул Княжицкий.

Читаю інтерв‘ю Зеленського ізраїльській англомовній газеті. Є деякі позитивні моменти, але є і таке : "Ви знаєте,… Geplaatst door Mykola Kniazhytsky op Zondag 19 januari 2020

Напомним, что Вятрович указал Зеленскому на недопустимость присутствия президента Украины на одних и тех же мероприятиях с нацлидером страны-агрессора России Путиным. Оба главы государств приглашены в Израиль на траурные мероприятия посвященные Холокосту.