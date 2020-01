Импичмент Трампу: судьба президента оказалась в руках украинского экс-чиновника

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса, сообщил журнал «The Wall Street Journal» со ссылкой на источник.

«Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса», – пишет издание.

Отмечается, что Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в 10 млн долларов.

При этом многие проекты Парнаса оказались несостоятельными, несмотря на поддержку его покровителей. Так, проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом.

Экс-глава Насиров также оказался запечатлен на видео, которое может привести к импичменту президента США.

Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Судьба Трампа – в руках экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Насиров стал свидетелем отношений Трампа с Парнасом, так как был принят Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2016-го – адвокат Парнаса показал видео», – написал журналист.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg

— Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020