Российская агрессия: Сайдик напомнил, с кем воюет Украина на Донбассе

Кремль не признает своей вины и ответственности за вторжение в Украину. При этом в Россия постоянно заявляют о якобы существующих «угрозах» со стороны России.

Экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в своем интервью российскому изданию «КоммерсантЪ» сравнил Россию с великаном и заявил, что она хотела участвовать в переговорах об ассоциации Украины и Евросоюза.

«Украина должна была в какой-то момент сделать выбор. Я общался с членами делегации ЕС, которые вели переговоры с Украиной по Договору об ассоциации. Они мне говорили: мы столько раз спрашивали у россиян: что вы хотите, какие у вас конкретные проблемы? И единственное, что слышали в ответ: мы хотим участвовать в этих переговорах ЕС и Украины. Но это не треугольник! Таких переговоров не могло быть», – заявил Сайдик.

«Почему есть такие дискурсы? Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан – угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это», – уточнил он.

На вопрос, что Россия воспринимает любое движение бывших стран СССР в сторону ЕС как процесс, который может закончиться членством в НАТО, Сайдик напомнил, что членство в ЕС не означает автоматического членство в НАТО.

Он добавил, что «Россия-великан» ничего не сделала для того, чтобы внушить доверие своим соседям, которые все меньше, чем она, поэтому «эти страны-гномы начинают бояться».

Сайдик также рассказал, что во времена его работы начальником департамента европейской интеграции в МИД Австрии он отвечал и за отношения ЕС с Россией.

По его словам, в то время России делали много предложений и просили самоопределиться, европейская она страна или азиатская, сказать где она видит свое место – в Европе, в Азии, в мире, но РФ так и не определилась.

Экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия, а не Украина и так называемые «Л/ДНР».

«Стороны известны. Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи экс-главы миссии ОБСЕ в контактной группе Хайди Тальявини, экс-президента Украины Леонида Кучмы и экс-посла России в Украине Михаила Зурабова», – заявил Сайдик.

«Потом пропущено расстояние – и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», – ред.). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник – ОБСЕ», – подчеркнул он.

Сайдик напомнил, что «в России это не хотят слышать».

На заявление, что Россия себя считает посредником, он ответил, что «тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника».

Как пример Сайдик навел последний закон так называемой «ЛНР» о так называемой границе (что государственная граница – это вся область) и то что Россия по этому поводу промолчала. По его словам, если РФ не вышла по этому поводу с заявлением, то, есть предположение, что она согласна с законом «ЛНР». Вместе с тем Сайдик напомнил, что «посредник не может быть на чьей-то стороне».

Говоря об особом статусе Донбасса, экс-представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине напомнил, что в минских соглашениях написано, что он может быть только на фоне общей децентрализации Украины, а Россия «пока отказывается говорить о том, как будет восстановлена территориальная целостность Украины согласно духу и букве минских соглашений».

Сайдик также считает, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно через реинтеграцию территорий в состав Украины, даже если Россия не верит в это.

Напомним, что Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости «вести диалог между сторонами конфликта» и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков «от государств, которые им симпатизируют».