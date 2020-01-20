Падение в пропасть: Украина потеряла свои позиции в международных экономических рейтингах

Украина упала в рейтинге инновационных экономик от «Bloomberg». За год государство потеряло сразу три позиции. В рейтинге самых могущественных стран Украина потеряла семь позиций.

Украина потеряла три позиции сравнительно с прошлым годом в рейтинге инновационных экономик мира и заняла 56 из 60 мест. Лидером рейтинга стала Германия, которой удалось «подвинуть» на вторую позицию Южную Корею, занимавшую первое место шесть лет подряд, сообщает «Bloomberg».

Сингапур вырос на три пункта и занял третье место, говорится в рейтинге издания. Также в топ-пять вошли Швейцария, позиция которой осталась без изменений, и Швеция (+2 места).

«Ежегодный Индекс инноваций «Bloomberg» анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний. Рейтинг пролил свет на способность стран к инновациям, что является ключевой темой Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который пройдет 21-24 января», – сообщили в агентстве.

Рейтинг инновационных экономик мира. Рейтинг инновационных экономик мира. Рейтинг инновационных экономик мира. Пред 1 из 3 След

Самый большой позитивный скачок совершила Словения, которая за год поднялась на десять позиций и заняла 21 место. Больше всего, на пять позиций, опустилась Новая Зеландия.

Ранее Украина опустилась в рейтинге наиболее могущественных стран по итогам 2019 года по версии американского журнала «U. S. News & World Report».

Украина заняла 39 строчку в рейтинге наиболее могущественных стран по итогам уходящего года по версии американского журнала «U. S. News & World Report». Список был сформирован совместно с компанией BAV Group, маркетинговой коммуникационной компанией VMLY&R и Wharton School университета Пенсильвании.

Среди факторов, которые учитывались при выборе стран: экономическое и политическое влияние, членство в международных альянсах, военная мощь и мировое лидерство.

На первом месте аналитики разместили США, на втором – Россию, на третьем– Китай. Далее в топ-5 вошли Германия и Великобритания. Всего в рейтинге 80 позиций.

«Украина, страна, история которой переживала длительные периоды оккупации со стороны других стран, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Государство граничит на юге с Черным и Азовским морями и с несколькими восточноевропейскими государствами, включая Россию. Украина провозгласила независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году. Ее президент избирается голосованием. Премьер-министр является главой центрального правительства, которое разделено на исполнительную, законодательную и судебную ветви», – говорится в профиле Украины.

Отмечается, что в прошлом году Украина заняла 33 позицию из 80 в этом рейтинге.

Также в профиле Украины указано ВВП $112.2 миллиардов, население – 44, 8 миллиона, а ВВП на душу населения – $8,754.

Напомним, что Украина потеряла два пункта в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Лидером рейтинга третий год подряд остается Япония.