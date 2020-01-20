Токсичность «Новичка»: не будет улучшений отношений между Россией и Британией

Джонсон заявил Путину, что нормализации отношений между Россией и Британией пока не будет. Они могут улучшиться, когда «Россия прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам».

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил нацлидеру России Владимиру Путину, что спустя почти два года после нападения в Солсбери нормализации отношений между Россией и Великобританией не предвидится, пишет издание «The Guardian».

Джонсон и Путин встретились в Берлине в кулуарах международного саммита о ситуации в Ливии. Уточняется, что Джонсон придерживался твердой позиции, которую заняла его предшественница Тереза Мэй.

«Он ясно дал понять, что в позиции Великобритании в отношении Солсбери не произошло никаких изменений, что было безрассудным применение химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Он сказал, что такая атака не должна повторяться», – сообщил представитель Джонсона.

По его словам, Джонсон заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам и подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность.

Напомним, в марте 2019 в Солсбери ядом «Новичок» отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрыпаля и его дочку. Они выжили, однако местная жительница, Дон Стерджесс, скончалась в больнице от случайного контакта с этим веществом.

В британском министерство обороны заявили, что Россия несет ответственность за смерть этой женщины.