“Мы должны уничтожить украинских детей! Это – единственный шанс” – Прилепин о стратегии “русского мира”

За три года войны в Донбассе российский писатель Захар Прилепин успел выступить в роли волонтера оккупантов, пару лет был советником «главы ДНР», дружил со всеми маргиналами «республики», имеющими «почетное» звание «герой», а теперь и сам приехал на чужую землю убивать.

В интервью российским СМИ Прилепин признался, что собрал на оккупированной земле свой батальон из местных ранее воевавших наемников. Кто будет платить зарплату этим людям и снабжать боеприпасами – остается только догадываться. Вероятно, на помощь придет «любой военторг», пишет издание «Диалог.UA».

О том, что убивать придется, Прилепин говорит с улыбкой. Он ждет, когда ему разрешат оказаться на линии фронта и стать участником сафари на людей. Не смущает и то, что среди жертв оккупантов могут оказаться дети, живущие на украинской территории.

«Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания, – говорит Прилепин. – Я офицер. Естественно, мне придется стрелять».

В то же время Прилепин говорит, что любит украинский язык и Украину, но исключительно как свою землю.

«Я люблю это как свое», – размышляет Прилепин.

Знающие нового потенциального «героя» дончане говорят, что на самом деле Прилепин очень кровожаден и хочет зачистить всю Украину. Он призывает неистово выжигать неподконтрольные террористам села и города, уничтожать украинцев, а особенно их детей.

«Мы должны заставить всех любить «русской мир»! Чем меньше будет свидомых украинцев и их потомства, тем больше у нас шансов вернуть свои территории. Выжигать и убивать всех!» – любимые слова Прилепина.

Боевики «ДНР» говорят, что даже они не были готовы к тому, что один из новых лидеров «ДНР» будет призывать к убийству детей. В идеологию «защитников русского мира» такие призывы никогда не вписывались.

Напомним, что нацлидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию, сообщает пресс-служба Кремля.

Сопредседателями рабочей группы, согласно опубликованному документу, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них, например, писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.