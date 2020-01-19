Украина прощается с погибшими в авиакатастрофе под Тегераном

В «Борисполь» прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Церемония прощания продлится до вечера воскресенья.

В Украину прибыл самолет с телами 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном, передает телеканал «Громадське».

Ил-76 Воздушных Сил ВСУ с телами погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 приземлился в «Борисполе» в 11:00 в воскресенье, 19 января.

Тела в самолете сопровождали специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране.

Українці вшановують пам’ять загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані | Стрім До України повернули тіла жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані — в аеропорту «Бориспіль» відбувається церемонія вшанування пам’яті загиблих Geplaatst door hromadske.ua op Zondag 19 januari 2020

В аэропорту собрались несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании «МАУ». Самолет встретили президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, министры Кабмина.

Церемония памяти жертв катастрофы пройдет в терминале В аэропорта с 13 до 19 часов. Попрощаться могут все желающие. Ранее сообщалось, что с 12 до 13 часов будет ограничено движение на дороге по направлению к аэропорту «Борисполь».

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Пред 1 из 7 След

Напомним, 16 января в Тегеране завершилась идентификация тел всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев. Среди них – девять членов экипажа и двое пассажиров.

Самолет регулярного рейса Тегеран – Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.