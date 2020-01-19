Российская пропаганда пытается обвинить международные программы направлены на минимизацию биологических угроз в их искусственном создании. Ученные из США задействованные в этих программах развенчиваю тезисы российской пропаганды.

Посольство США в Украине представило информацию о жизненно важной деятельности, проводимой в сотрудничестве с партнерами в рамках Программы минимизации биологической угрозы с целью уменьшения опасности биологически активных веществ. Программа внедряется Агентством США по минимизации угроз, сообщает пресс-служба посольства в «Instagram».

«Работа, которую мы проводим по Программе минимизации биологической угрозы, является комплексной. Поэтому очень важно информировать об этом широкую аудиторию.», – завил голова представительства программы в Украине Бранд Зигель.

«Я думаю, что наши противники, такие как в России могут использовать это для нужд своей пропаганды, которую они распространяют», – подчеркнул он.

Отмечается что программа минимизации биологической угрозы реализуется в 27 странах мира. При этом российская дезинформация распространяемый лишь для того, что бы использовать ее противоречивость в собственных пропагандистских целях.

«Мы считаем, что эта дезинформация производится просто для того, чтобы фактически использовать противоречия для властного цели», – заявил посол США в Казахстане Вильям Мозер.

При этом российская пропаганда не стесняется обвинять сотрудников Программы минимизации биологических угроз в том, что они якобы искусственно создают эти самые угрозы.

«Нас упрекали, что некоторые исследовательские проекты используются скорее для создания угроз, ниж для идентификациы и змещения их», – заявила руководитель международного проекта Агентства по уменьшению угрозы, Объединеного командования вооруженных сил США в Африке доктор Мэри Ланкастер.

Приписываемые российской пропагандой сотрудникам международной Программы минимизации биологических угроз мотивы действий не имеют никакой реальной почвы под собой.

«Мы создали условия для партнеров – это централизованные лаборатории исследований. Они выносят в публичную плоскость всю свою работу. В том числе, они приглашают представителей международного сообщества в свои лаборатории», – заявил начальник отдела Программы минимизации биологической угрозы Ленс Брукс.

Программа минимизации биологической угрозы на постсоветском пространстве нацелена в первую очередь на безопасное хранение и уничтожение биологического оружия оставшегося от СССР.

Кроме это проекты программы направлены на обеспечение сбережения здоровья граждан постсовестких стран в свете существующих биологических угроз.