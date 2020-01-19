Центры разработки биологического оружия в постсоветских странах: США развенчали российскую пропаганду

Российская пропаганда пытается обвинить международные программы направлены на минимизацию биологических угроз в их искусственном создании. Ученные из США задействованные в этих программах развенчиваю тезисы российской пропаганды.
Посольство США в Украине представило информацию о жизненно важной деятельности, проводимой в сотрудничестве с партнерами в рамках Программы минимизации биологической угрозы с целью уменьшения опасности биологически активных веществ. Программа внедряется Агентством США по минимизации угроз, сообщает пресс-служба посольства в «Instagram».
«Работа, которую мы проводим по Программе минимизации биологической угрозы, является комплексной. Поэтому очень важно информировать об этом широкую аудиторию.», – завил голова представительства программы в Украине Бранд Зигель.
«Я думаю, что наши противники, такие как в России могут использовать это для нужд своей пропаганды, которую они распространяют», – подчеркнул он.
Отмечается что программа минимизации биологической угрозы реализуется в 27 странах мира. При этом российская дезинформация распространяемый лишь для того, что бы использовать ее противоречивость в собственных пропагандистских целях.
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🇺🇦 Дізнайтеся про життєво важливу діяльність, що проводиться у співпраці з партнерами в рамках Програми зменшення біологічної загрози з метою зменшення загроз від біологічних речовин. Програма впроваджується Агентством США зі зменшення загрози. . 🇺🇸 Learn about the cooperative and vital work the Defense Threat Reduction Agency Biological Threat Reduction Program does with its partners to reduce the threat of biological agents.
«Мы считаем, что эта дезинформация производится просто для того, чтобы фактически использовать противоречия для властного цели», – заявил посол США в Казахстане Вильям Мозер.
При этом российская пропаганда не стесняется обвинять сотрудников Программы минимизации биологических угроз в том, что они якобы искусственно создают эти самые угрозы.
«Нас упрекали, что некоторые исследовательские проекты используются скорее для создания угроз, ниж для идентификациы и змещения их», – заявила руководитель международного проекта Агентства по уменьшению угрозы, Объединеного командования вооруженных сил США в Африке доктор Мэри Ланкастер.
Приписываемые российской пропагандой сотрудникам международной Программы минимизации биологических угроз мотивы действий не имеют никакой реальной почвы под собой.
«Мы создали условия для партнеров – это централизованные лаборатории исследований. Они выносят в публичную плоскость всю свою работу. В том числе, они приглашают представителей международного сообщества в свои лаборатории», – заявил начальник отдела Программы минимизации биологической угрозы Ленс Брукс.
Программа минимизации биологической угрозы на постсоветском пространстве нацелена в первую очередь на безопасное хранение и уничтожение биологического оружия оставшегося от СССР.
Кроме это проекты программы направлены на обеспечение сбережения здоровья граждан постсовестких стран в свете существующих биологических угроз.