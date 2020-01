Центры разработки биологического оружия в постсоветских странах: США развенчали российскую пропаганду

View this post on Instagram

🇺🇦 Дізнайтеся про життєво важливу діяльність, що проводиться у співпраці з партнерами в рамках Програми зменшення біологічної загрози з метою зменшення загроз від біологічних речовин. Програма впроваджується Агентством США зі зменшення загрози. . 🇺🇸 Learn about the cooperative and vital work the Defense Threat Reduction Agency Biological Threat Reduction Program does with its partners to reduce the threat of biological agents.