Глава МИД Украины “забыл” документы по визиту Зеленского в Оман

МИД должен обнародовать документы о визите Зеленского в Оман. Пристайко обещал дать ответ в соответствии с законодательством.

Министерство иностранных дел должно предоставить парламенту и обществу документы относительно официального визита президента Владимира Зеленского в Оман. К этому на часе вопросов к Кабмину главу МИД Вадима Пристайко призвал соглава фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов, сообщили в пресс-службе «ЕС».

Герасимов отметил, что любой визит главы любого государства должен происходить по приглашению главы этого государства, обязательно быть подготовленным МИД и иметь официальную программу.

«Скажите, пожалуйста, было ли приглашение от султана Омана и покажите его. А также покажите официальную программу визита и назовите тех служебных лиц, которые в министерстве иностранных дел, согласно с законодательством, занимались подготовкой этого визита», – отметил он.

В рамках часа вопросов Пристайко не назвал цель визита Зеленского в Оман, сославшись, что не взял с собой документы. Глава МИД сообщил, что на запрос депутатов из фракции «ЕС» ответ будет дан согласно с требованиями законодательства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой и у него запланированы встречи на высшем уровне.

Позже Офис президента сообщил, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Также Зеленский встречался с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Из-за крушения украинского самолета МАУ в Иране, президент был вынужден прервать поездку.