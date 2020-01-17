“Мальдивы Зеленского”: в МИД не знают целей визита президента в Оман

Пристайко не смог ответить на вопросы нардепов о том, что Зеленский делал в Омане.

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции «Европейской Солидарности» Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным, передает «Украинская Правда».

«Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса», – заявил Пристайко.

Герасимов в своем вопросе напомнил, что все официальные визиты главы государства в другие страны происходят исключительно по приглашению главы того государства, готовятся обязательно МИД и обязательно имеют официальную программу.

Поэтому нардеп просил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку.

Напомним, что 5 января президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман. По данным издания «Страна.ua», Зеленский отдыхал на Аравийском полуострове недалеко от столицы Омана и жил в 5-звездочном отеле «Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel».

В пресс-службе ОПУ заявили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.