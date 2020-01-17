Путинская Конституция: В Кремле готовят досрочные парламентские выборы

В Кремле торопят с изменением Конституции, так как готовя внеочередные перевыборы Госдумы уже по новому законодательству.

Всероссийское голосование за поправки к Конституции России может пройти в конце апреля, такая срочность может быть связана с планами Кремля добавить норму о самороспуске Госдумы, что позволит провести думские выборы раньше осени 2021 года, сообщает российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники

16 января президент Российской Федерации Владимир Путина встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

По словам главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, формат всенародного голосования граждан будет обсуждаться на ближайших заседаниях рабочей группы – и речь о референдуме точно не идет.

17 января в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ состоится первое заседание.

«Предположительно, последнее заседание рабочей группы состоится 26 апреля. На нем пакет поправок будет передан Владимиру Путину», – заявила член группы, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Нужно обсудить точность каждой формулировки. Продумать, например, как развести с точки зрения задач работу палаты регионов Совфеда и Госсовета. Президент попросил провести работу над поправками в сжатые сроки, при этом рассмотреть все предложения, которые будут поступать от членов группы», – заявляет другой член рабочей группы, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Источник «КоммерсантЪ», близкий к администрации президента, утверждает, что срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму.

Другой источник, близкий к Кремлю, утверждает, что такой вариант возможен, но многое будет зависеть от рейтингов «Единой России».

«В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы… это позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне» – сообщил собеседника «КоммерсантЪ».

Владимир Путин предложил самый масштабный с 1993 года пакет поправок к Основному закону России.

Он сообщил, что первая и вторая главы Конституции РФ – «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» – останутся без изменений. Это значит, что поправки могут быть приняты Федеральным собранием, а созывать Конституционное собрание не потребуется.