Слив Гончарука: у силовиков две недели на поиск источника компромата

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел совещание с руководителями правоохранительных органов и приказал им за две недели установить, кто писал разговоры в Кабинете министров, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор Национального антикоррупционного бюро Артемы Сытник, и.о. директора Государственного бюро развития Ирина Венедиктова, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи… Найти, кто это сделал, и с этим разобраться. В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», – сказал Зеленский.

Президент также приказал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Напомним, вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Владимира Зеленского («у него туман в голове»). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому «слуги» Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Через полтора дня, утром 17 января, Гончарук объявил о готовности подать в отставку, если ему прикажет Зеленский.