Новости

“Какой еще Парнас?”: Трамп заявил, что такого не знает

This undated image released by the House Judiciary Committee from documents provided by Lev Parnas to the committee in the impeachment probe against President Donald Trump, shows a photo of Lev Parnas with Trump in Florida. Parnas, a close associate of Trump's personal lawyer Rudy Giuliani is claiming Trump was directly involved in the effort to pressure Ukraine to investigate Democratic rival Joe Biden. Trump on Thursday, Jan. 16, 2020, repeated denials that he is acquainted with Parnas, despite numerous photos that have emerged of the two men together. (House Judiciary Committee via AP)

Трамп настаивает, что не знает соратника своего личного адвоката Джулиани – бизнесмена Парнаса.

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он не знает Льва Парнаса, соратника личного адвоката Трампа, который теперь говорит, что президент знал об усилиях «накопать» грязь на его политического конкурента, сообщает телеканал «CNN».

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он сфотографирован на нескольких снимках.

«Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман, – сказал Трамп, добавив, что Парнас, вероятно, пытается заключить выгодную сделку для себя.

«Возможно, он хороший человек. Возможно, нет», – сказал Трамп. Он отметил, что не думает, что когда-нибудь говорил с ним.

Трамп добавил, что он есть на тысячах фотографий с фандрейзерских кампаний, но это не значит, что он знает Парнаса.

Ранее Лев Парнас рассказал о выдвинутом в мае ультиматуме новому президенту Украины о том, что ни один американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байден

Льва Парнаса, соратника личного адвоката Трампа Руди Джулиани, в США обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Он был задержан вместе с другим бизнесменом Игорем Фруманом в октябре. Впоследствии бизнесменов выпустили под залог.

Источник СNN

Тоже интересно
Новости

Золото для «аваковских»: людей из окружения Аввакова уличили в незаконной добыче…

Новости

По секрету всему свету: с портала госслужбы похитили данные участников конкурса

Новости

“Злые языки страшнее пистолета”: Гончарук попросился в отставку после…

Новости

Украина не будет строить новый газопровод в Польшу

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Золото для «аваковских»: людей из окружения Аввакова уличили в незаконной добыче металлов

По секрету всему свету: с портала госслужбы похитили данные участников конкурса

“Злые языки страшнее пистолета”: Гончарук попросился в отставку после скандала с пленками

1 из 1 709