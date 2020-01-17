“Какой еще Парнас?”: Трамп заявил, что такого не знает

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он не знает Льва Парнаса, соратника личного адвоката Трампа, который теперь говорит, что президент знал об усилиях «накопать» грязь на его политического конкурента, сообщает телеканал «CNN».

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он сфотографирован на нескольких снимках.

«Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман, – сказал Трамп, добавив, что Парнас, вероятно, пытается заключить выгодную сделку для себя.

«Возможно, он хороший человек. Возможно, нет», – сказал Трамп. Он отметил, что не думает, что когда-нибудь говорил с ним.

Трамп добавил, что он есть на тысячах фотографий с фандрейзерских кампаний, но это не значит, что он знает Парнаса.

Ранее Лев Парнас рассказал о выдвинутом в мае ультиматуме новому президенту Украины о том, что ни один американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байден

Льва Парнаса, соратника личного адвоката Трампа Руди Джулиани, в США обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Он был задержан вместе с другим бизнесменом Игорем Фруманом в октябре. Впоследствии бизнесменов выпустили под залог.