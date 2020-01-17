По секрету всему свету: с портала госслужбы похитили данные участников конкурса

С Единого портала вакансий career.gov.ua произошла утечка личных данных участников конкурсов на госслужбу, сообщил на своей странице в Facebook глава Нацагентства по вопросам госслужбы Александр Стародубцев.

Утечка данных произошла в четверг – были украдены некоторые данных кандидатов: копии паспортов, идентификационных кодов, дипломов, резюме.

«Ничего другого мы от кандидатов не просим. Кстати, мы уже почти полгода как и эти копии не просим, только данные. Но архив за предыдущие годы был весь доступный», – отметил Стародубцев.

Он также сообщил, что непонятно, зачем злоумышленникам были нужны эти копии.

«Слава Богу, что это не медицинские и не финансовые данные. Но все равно нам стыдно… Любые государственные данные нужно или полностью для всех открывать, или надежно защищать», – добавил глава Нацагентства по вопросам госслужбы.

Друзі, ви можливо чули про витік інформації з career.gov.ua.Хочу це прокоментувати.1. Витік був. Вчора вночі. Нам за… Geplaatst door Olexandr Starodubtsev op Donderdag 16 januari 2020

Он также сообщил, что портал на время закрыли для проведения проверки. При этом Стародубцев отметил, что «портал писался в 2017 году, «на скорую руку», для конкурсов на специалистов по вопросам реформ» и все это время работал с такой уязвимостью.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров перезапустил конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести. Первый конкурс на эту должность закончился безрезультатно.