“Злые языки страшнее пистолета”: Гончарук попросился в отставку после скандала с пленками

Гончарук написал заявление об отставке. Намедни он оказался в центре сандала из-за слива записей разговоров с министрами и руководством НБУ.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, говорится в его заявлении, обнародованном утром в пятницу на странице премьер-министра в Facebook.

«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент. Он человек, которому украинцы выразили беспрецедентную доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», – сказано в заявлении.

Дорогі українці!Останні 4 місяці команда Президента багато працювала над тим, щоб країна змінилась. Вже за цей… Geplaatst door Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України op Donderdag 16 januari 2020

В Офисе президента подтвердили получение заявления об отставке премьер-министра. Пресс-служба ОП сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно», – говорится в сообщении.

Президент України отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо. Geplaatst door Офіс Президента України op Donderdag 16 januari 2020

В тоже время появилась полная аудиозапись скандальной прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука от 16 декабря.

Во время слитого в сеть разговора обсуждаются важные экономические проблемы Украины и пути их решения. Премьер-министр Алексей Гончарук пытается вместе с представителя Нацбанка и министром финансов Маркаровой подготовить некий «экономический ликбез» для президента Владимира Зеленского.

Напомним, что накануне в сеть утекли две части разговора Гончарука с руководством НБУ и Минфина. На записи фигурируют люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, Рожковой, Маркаровой и Милованова.