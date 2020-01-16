Украина не будет строить новый газопровод в Польшу

Украина отказалась от идеи строительства нового газопровода в Польшу. Макогон задается вопросом, а «есть ли смысл строить еще один, если и текущие стоят невостребованными?».

Компания «Оператор ГТС Украины» не видит смысла в новом газопроводе в Польшу, проект которого продвигали при предыдущей власти, сообщил гендиректор оператора Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«У Украины уже есть 2 соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд куб. м газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны», – написал Макогон.

Отмечу, 6,6 млрд куб. м это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 млрд куб. м). При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд куб. м текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта», – добавил он.

Он добавил, что после подписания соглашения об интерконнекте с польским оператором стала возможность виртуального импорта.

«Это значит, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идет 9 млн куб. м в сутки, следовательно эти же 9 млн куб. м могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд куб. м в год», – отметил Макогон.

«Следовательно, есть ли смысл строить за 200 млн долларов ещё один газопровод мощностью 5-8 млрд куб. м в год, если и текущие доступные стоят невостребованными? У нас уже много примеров «инвестирования» в «нужные» проекты: трубопровод в Устилуг, нефтепровод Одесса-Броды», – добавил он.

Сегодня один уважаемый мною эксперт эмоционально доказывал необходимость срочно начать строить интерконнектор… Geplaatst door Sergiy Makogon op Donderdag 16 januari 2020

Напомним, 17 декабря 2014 года операторы газотранспортной системы Украины (тогда это еще был «Укртрансгаз») и Польши (Gaz-System) подписали соглашение, которым предусмотрено строительство магистрального газопровода-интерконнектора между Польшей и Украиной. Ориентировочная стоимость строительства на территории Украины оценивалась в 245 млн долларов.

Разработку технико-экономического обоснования интерконнектора Польша-Украина «Укртрансгаз» и Gaz-System завершили 9 октября 2015 года. Строительство должно было начаться в 2017 году.