«Казус Dr. Alban»: еще один поклонник «крымнаш» собрался с гастролями в Киев

Валерий Сюткин, который назвал аннексию Крыма «восстановлением исторической справедливости», собрался с концертом в Киев. Концерт в Палаце «Украина» запланирован на 27 апреля.

Российский певец Валерий Сюткин, который считает отделение Крыма от России «исторической ошибкой», а аннексию полуострова «блестящей» операцией Путина, намерен выступить в Киеве с сольным концертом. Согласно информации на сайте «Concert.ua», концерт Сюткина в Палаце «Украина» был запланирован на 27 апреля, но позже информация о концерте была удалена.

На анонс концерта российского исполнителя обратил внимание шоумен Сергей Притула.

«Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма «блесяще»!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце Украина? Минута пошла!», – написал Притула на своей страинце в Facebook.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/2676087962467329

В 2014 году бывший солист группы «Браво» заявил, что аннексия Путиным Крыма является восстановлением исторической справедливости.

«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала», – сказал Сюткин в интервью изданию «Гордон».

Ранее Сюткин также заявил, что находится вне конфликта и не занимает чью-либо позицию.

«Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять. Просто пока не время. Я могу сделать что-то частное, но это не будет никакого анонса. Но я не делаю ни там, ни там», – рассказал он в эфире «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил в шоу «Вечерний квартал». Певец заявил, что это стало возможным после «вмешательства президента» Владимира Зеленского.

Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr. Alban.

Сам исполнитель удалил упоминание о Зеленском в посте о выступлении в Киеве.