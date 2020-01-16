Трамп шантажом добивался от Зеленского расследования по делу Байдена

Парнас заявил, что в мае ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине. Он утверждает, что Трамп точно знал, что происходит.

Лев Парнас, партнер адвоката президента США Руди Джулиани, сообщил, что в мае 2019 поставил ультиматум новоизбранному президенту Украины, что ни один высокопоставленный американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся помощь стране будет приостановлена, если не начнется расследование по делу Джо Байдена, пишет агентство «The Associated Press».

По словам Парнаса, на следующий день, как он передал это послание, было объявлено, что вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского. Он утверждает, что это Дональд Трамп сказал Пенсу держаться подальше по просьбе Джулиани, чтобы дать сигнал украинской власти серьезно относиться к требованию расследования против Байдена.

Парнас подчеркнул, что все коммуникации с командой Зеленского велись по указу Руди Джулиани, который отчитывался перед Трампом.

«Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих движениях. Я бы ничего не сделал без согласия Джулиани или президента», – заявил Парнас.

Если слова Парнаса правдивы, то они опровергают главный тезис защиты Трампа в деле об импичменте о том, что заморозка военной помощи Украине не была обязательным условием для расследований Байдена, потому что Зеленский не знал, что ее собираются приостановить.

Джулиани, комментируя заявления Парнаса, сказал, что ему его жаль.

«Я думал, что он был честным человеком. Я ошибался», – заявил адвокат Трампа.

Напомним, Лев Парнас и Игорь Фурман были арестован осенью 2019 года по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и незаконном лоббировании интересов другого государства. Оба являлись донорами кампании Дональда Трампа.

15 января Палата представителей США обнародовала новые показания Льва Парнаса по делу об импичменте. Он предоставил рукописные заметки, сделанные на канцелярских принадлежностях отеля в Вене, в которых упоминается Зеленский.

В одной из таких заметок Парнас написал два пункта: «заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться» и «начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)».