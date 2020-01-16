Украина намерена участвовать в программе расширения возможностей НАТО

Украина подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО. Участие в программе будет способствовать более оперативному обмену разведданными с Альянсом.

Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает агентсво «РБК-Украина».

По словам Кулебы, участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.

«Сегодня я официально обратился в НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами», – заявил Кулеба.

По его словам, если бы Украина была участницей программы, в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы быстрее получить качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.

Кулеба отметил, что некоторые государства-члены блока все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус.

«Но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе», – сказал вице-премьер.

Напомним, осенью Украина заявила о желании стать участником программы партнерства расширенных возможностей НАТО. Власти Украины обратились в Североатлантический альянс с просьбой предоставить ей статус участника EOP.