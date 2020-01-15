Кабмин определил список предприятий не подлежащих приватизации

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». Предыдущий перечень от 1999 года Верховная Рада отменила в октябре прошлого года. Список обнародовала пресс-служба главы правительства в его Telegram-канале.

В список вошли, например, «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Укроборонпром» с входящими в него предприятиями, «Укрхимтрансаммиак», Администрация морских портов, ВостГОК, ГП «Документ», полиграфкомбинат «Украина», многие театры и пр.

Предприятия сгруппированы в блоки «Энергетическая независимость», «Оборонная промышленность», «Контроль за критическими природными монополиями или ресурсами», «Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами», «Выполнение задач публичной политики», «Выполнение государством своих основных функций», «Культура и спорт», «Производство объектов космической деятельности», «Предприятия пробирного контроля», «Специальные объекты связи».

В то же время Кабмин допускает частичную приватизацию (не больше 50% -1 акция) «Нафтогаза», «Магистральных газопроводов Украины» (материнская компания нового оператора ГТС), «Укртрансгаза», «Укрнафты», «Укргаздобычи», «Укртранснафты», ГАХК «Артем», «Укрзализныци», «Укрпочты» и еще некоторых компаний.

Напомним, 2 октября 2019 года депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации». В этот список входили более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечалось, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества.

Несмотря на это Верховная Рада поручила Кабинету министров в течение трех месяцев разработать новый список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.