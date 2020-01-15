Западные партнеры раскритиковали закон Зеленского о децентрализации

Западные посольства раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации. В сообщениях посольств подчеркивают, что «качество и консенсус важнее, чем скорость».

Западные посольства раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

«Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию», – говорится в сообщении посольства Германии в Twitter.

Дипломаты отметили, что «качество и консенсус важнее, чем скорость».

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

В посольстве Канады также заявили, что обеспокоены ограничением демоктратических процессов данным законопроектом и призвали согласовать его с принципами Евросоюза.

«Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами ЕС», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

Напомним, 13 декабря прошлого года президент Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти – и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие «район»; ввести «округ» и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.