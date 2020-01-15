Путин сохранит свою абсолютную власть в России после 2024 года

У Путина придумали, как сохранить власть нацлидера России после 2024 года. Для этого в Конституцию внесут новую должность.

Проявилась информация о том, что Кремль нашел решение «проблемы 2024 года» и сохранение абсолютной власти нацлидера России Владимира Путина. В Конституцию страны будет внесена новая должность, сообщил в своем Telegram-канале «SuperRoma» собственный корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Проблема 2024 года будет решена. Будет новая должность. Председатель или глава Госсовета», – говорится в сообщении.

Нацлидер России Путин согласен, что нельзя занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд, но предложил закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета.

«Пока не ясны полномочия этого органа – но они могут быть безграничны и де-факто сохранить власть в руках Путина», – резюмируют Цимбалюк.