СБУ пресекла махинацию с продажей исторического здания в Тернополе

В СБУ заявили, что мэрия Тернополя собиралась продать историческое здание по заниженной цене. Открыто дело о злоупотреблении служебным положением.

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении незаконной продажи исторического здания бывшей железнодорожной больницы на улице Ивана Франко в Тернополе, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Следствие считает, что здание стоимостью 15 млн гривен собирались продать со скидкой нынешнему арендатору на основании фиктивного ремонта отдельных помещений.

В сентябре 2017 года исполнительный комитет горсовета разрешил компании, аффилированной с бывшим местным чиновником, реконструкцию арендованного имущества. Подрядчик подал документы о том, что на восстановление здания потратили почти 4 млн гривен, но, как выяснили в СБУ, никаких ремонтных работ тогда не проводили.

Чтобы не допустить продажу здания, на него наложили арест.

Действия чиновников горсовета, которые могут быть причастны к этой схеме, проверяются в рамках уголовного производства по ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.

Обновление. Горсовет Тернополя утверждает, что сообщение прокуратуры о больнице железнодорожников не соответствует действительности.

В пресс-службе мэрии сообщили, что помещение бывшей железнодорожной больницы находится в коммунальной собственности Тернопольской городской территориальной громады. Тернопольский городской совет только определил возможность приватизации объекта, однако процедура не реализована, договор купли-продажи не заключен.

«Тернопольский городской совет совершает действия по приватизации коммунального имущества в соответствии с требованиями Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и на основании решения «О приватизации государственного и коммунального имущества» о включении объекта в перечень, который подлежит приватизации, принятого на сессии Тернопольского городского совета №7/ 35/199 от 06.06.2019 года. В ходе подготовки объекта к приватизации арендатором предоставлены документы о проведенных работ по улучшению объекта – Техническое заключение строительной экспертизы и заключение эксперта-оценщика о стоимости неотъемлемых улучшений имущества. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины подтвердила соответствие законченного строительством объекта проектной документации и подтвердила его готовность к эксплуатации соответствующим сертификатом», – говорится в сообщении.

Утверждается, что все действия Тернопольского городского совета происходят в рамках действующего законодательства, «а распространенные утверждения прокуратуры – не соответствуют действительности и обстоятельствам дела».