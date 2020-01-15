США помогут Украине на миллиард долларов

Посол Ельченко заявил, что США могут предоставить Украине более $1 млрд помощи. На 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона.

Соединенные Штаты Америки могут выделить Украине больше миллиарда долларов помощи, заявил в ходе брифинга посол Украины в США Владимир Ельченко, передает агентство «РБК-Украина».

По его словам, 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн – остатки предыдущих лет.

«Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США – это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь – 365 млн долларов», – сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год – более 1 млрд долларов.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет государства на 2020 год, согласно которому предусмотрена финансовая военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов.