Авиакатастрофа под Тегераном: черные ящики самолета отправили во Францию

Иран решил отправить во Францию бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил представитель судебной власти Ирана Голамхусейн Исмаили, сообщает иранское агентство «ILNA».

«Черные ящики также будут отправлены во Францию ​​для выяснения всех аспектов катастрофы», – сказал он.

Ранее французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

Сообщалось, что представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину, чтобы определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.

В то же время, в Иране сообщили об аресте нескольких людей, которые могут быть причастны к крушению самолета украинских авиалиний под Тегераном, пишет агентство «Reuters».

Такую информацию озвучил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

«Судебные органы Ирана арестовали некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно поражен иранской ракетой», – говорится в сообщении.

Никаких дополнительных деталей Эсмаили не озвучил.

После нескольких дней отрицания вины Иран в субботу признал, что в среду по ошибке сбил самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.