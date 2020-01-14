Замена «Слуг народа»: Арахамия назвал замену секс-гиганту Яременко

«Слуга народа» определилась с кадровыми вопросами. Арахамия заявил, что Венедиктову и Яременко во главе комитетов заменят Костин и Мережко. Депутаты не поддержали кандидатуру глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко, сообщает «Левый Берег».

Арахамия рассказал об этом журналистам в кулуарах парламента.

«Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике – господин Мережко», – сказал Арахамия.

Напомним, что Ирина Венедиктова решила сложить полномочия народного депутата в связи с назначением временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.

Богдана Яременко собираются уволить с должности главы комитета в связи со секс-скандалом, в который он попал осенью.

Место Яременко должна была занять глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, но депутаты не поддержали ее кандидатуру во время голосования.