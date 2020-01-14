Зеленского обвинили в проведение тайных переговоров с Россией в Омане

Во фракции партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» допускают, что президент Владимир Зеленский провел в Омане тайные переговоры с россиянами, – и хотят услышать его комментарий. Сопредседатель депутатской фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил об этом во время своего выступления на трибуне Верховной Рады, передает «Украинская Правда».

«После тайного отдыха «президента Голобородько» в Омане и трагедии в Иране говорить только о коммуникационном кризисе украинской власти – это неправда. Несправедливо в отношении госпожи Мендель, между прочим, потому что она оказалась единственной, кто в те дни выполнял свои обязанности, – сама крутила педали вашего велосипеда, как могла», – заявил нардеп.

Герасимов обвинил Зеленского в некомпетентность и полной безответственности.

«Первый за 8 месяцев кризис в сфере безопасности для новой власти. И в нем власти Зеленского продемонстрировали безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизм, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации», – подчеркнул Герасимов.

«Некомпетентность новой власти особенно наглядна, если сравнить ее «позднее зажигание» с молниеносной реакцией президента Порошенко на (катастрофу) MH17. То, что вы делали в течение нескольких суток, он организовал в считанные часы» – уточнил он.

В заявлении Герасимова коснулися и вопроса о поведении Зеленского после авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Нардеп обвинил президента, в том, что он с первых минут знал о сбитом ракетой самолете, но так и не сказал об этом, пока не были обнародованы заявления лидеров западных стран.

«Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой – но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады, США и Великобритании», – особо подчеркнул Герасимов.

С трибуны Верховной Рады прозвучали обвинения и в адрес других украинских чиновников, которые в кризисные часы так не отреагировали на случившуюся трагедию и не прервали свой отдых.

«Надо отдать должное Зеленскому: он смог добраться до Украины почти за сутки – втрое быстрее, между прочим, чем американские астронавты на Луну. Другие чиновники, которые несут ответственность за безопасность и разведку, вообще не почувствовали нужды вернуться на рабочие места, ничто не смогло испортить им праздник».

По словам Герасимова, «общество требует ясности и относительно Омана».

«По версии властей получается, что последним желанием султана на смертном одре было увидеть именно нашего, как его называют, «величайшего лидера современности». Но все умные люди понимают, что никакого официального визита не было – была поездка в частных или иных целях. И поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией», – отметил Герасимов.

«Очень похоже на тайные переговоры. Возникает простой вопрос: что же это было. Оман – это обман или ложь? А «какая разница»? С Новым годом, страна оманутых избирателей», – подытожил он.