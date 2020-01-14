Севастополь сохранит свой особый статус до полной деокупации Крыма

Севастополю решили сохранить статус до деоккупации Крыма. В доработанном проекте закона о децентрализации статус оккупированного города сохранен.

В проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти предлагается все же оставить за Севастополем особый правовой статус, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич на свое странице в Facebook.

В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины.

Соответствующая правка была внесена по обращению постоянного представителя президента Украины в АР Крым, которое было направлено комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

«Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должно иметь специальный статус», – заявил Кориневич.

Нардеп подчеркнул, что пока Крым и Севастополь является временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций.

«И пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины…», – подчеркнул Кориневич.

«АР Крым и город Севастополь – это Украина», – уточнил он.

Свою позицию Корниевич основывает на необходимости в дальнейшем вести борьбу за деоккупацию украинских территорий на дипломатическом фронте на международных площадках и опираясь на уже ранее принятые резолюции и решения, где Севастополь указывается в своем особом статусе.

«Обе административно-территориальные единицы (АР Крым и г. Севастополь) были оккупированы Российской Федерацией в марте 2014 года… во всех документах международных организаций во время упоминаний о Крыме упоминают «The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)», – подчеркнул Кориневич.

Прежде всего сохранение за Севастополем статуса его особого статуса правового статуса в Конституции необходимо, что бы не ослаблять позиции Украины на международной арене в борьбе за деоккупацию и возврат украинских территорий Россией.

«… неупоминание Севастополь в Конституции Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина «отказалась» или «забыла» о Севастополе», – отметил Кориневич.

«… эти доводы… они имеют значение для отстаивания политической позиции Украины на международной арене о том, что на территории Крымского полуострова мы имеем две оккупированных административно-территориальных единицы и всегда вспоминаем об обеих», – добавил он.

Основываясь на этих положения Кориневич настаивает на сохранение нынешнего особого статуса Севастополя.

«В связи с этим просил бы рассмотреть вопрос об оставлении в статье 133 проекта закона отдельного упоминания о городе. Севастополь», – подытожил он.