Хакеры ГРУ пытались выкрасть переписку главы СБУ Баканова

Хакеры из ГРУ России пытались взломать «Burisma» и «Квартал 95». Киберпреступники, вероятно, хотели получить доступ к письмам Ивана Баканова.

Специалисты по кибербезопасности компании «Area1», расположенной в Кремниевой долине, обнаружили фишинговые атаки на украинские компании накануне Нового года. По их данным, к ним причастны военные хакеры их российского ГРУ, пишет американское издание «New York Times».

Они являются дочерними «Burisma Holdings» – компании, которая находится в центре процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Среди филиалов Burisma – «КУБ-Газ», «Алдеа», «Эско-Пивнич», «Надрагаз», «Техноком-Сервис» и «Пари».

«Целью также был «Квартал-95», украинская телепроизводственная компания, основанная господином Зеленским. Фишинговая атака на него, по-видимому, была направлена на то, чтобы выкопать электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого г-н Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины», – уточнили в издании.

По данным экспертов «Area1», хакеры ГРУ разослали «Burisma» поддельные страницы для входа, чтобы украсть учетные данные сотрудников.

«Area1 смогла отследить похожие сайты с помощью комбинации интернет-провайдеров, часто используемых хакерами ГРУ, редких шаблонов веб-трафика и методов, которые использовались в предыдущих атаках против множества других жертв, включая 2016 год и недавний российский взлом Всемирного антидопингового агентства», – добавили в СМИ.

Попытки взлома начались в ноябре 2019 года, когда в Штатах велись разговоры о Байдене, Украине и импичменте Трампа.

До сих пор неизвестно, нашли ли что-то хакеры и что именно они искали. Существует мнение, что они искали потенциально неудобный материал о Байдене. Возможную ту информацию, которую и хотел получить Трамп от Украины, когда настаивал на расследовании касательно «Burisma» и Байдене.

Как говориться в статье, тактика взлома россиян очень похожа на ту, которой пользовались во время взлома электронной почты демократов на президентских выборах 2016 года.

Взломом сайтов «Burisma» занимались военные хакеры, входящие в Главное управление разведки России. Они использовали фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей.

В этом случае хакеры создали фейковые страницы входа на сайты дочерних компаний «Burisma» и отправляли сотрудникам письма якобы от этих компании. Именно таким образом они получали данные пользователей.

«Атаки были успешными», – отмечает Орен Фальковиц, основатель фирмы по безопасности Area1, которая и обнаружила эти попытки взлома.

«Похоже, что российские атаки на «Burisma» идут параллельно с попыткой российских агентов в Украине найти информацию о Байдене», – говорится в статье.

Ни российское правительство, ни «Burisma» не прокомментировали эту информацию.

Напомним, ранее британский журналист и основатель исследовательской группы «Bellingcat» Элиот Хоггинс заявил, что с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события, могут быть связаны российские хакеры.