В Грузии Саакашвили подозревают в попытке свергнуть власть

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выступает в поддержку Григола Вашадзе во время видеообращения на митинге в Тбилиси, 02 декабря 2018..

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года. Расследование началось после выступления политика в эфире одной из грузинских телекомпаний.

МВД Грузии начинает расследование против экс-президента страны, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили по подозрению в попытке свержения власти, передает «Грузия Online».

Издание сообщает, что такое решение было принято после высказываний Саакашвили в минувшие выходные в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» о беспорядках 20-21 июня 2019 года в Тбилиси. Тогда большая группа лидеров оппозиции и их сторонников попыталась штурмом взять здание парламента.

«Высказывания Саакашвили в эфире одной из телекомпаний, что «тогда можно было свергнуть власть, но момент был упущен», представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», – говорится в сообщении МВД, распространенном 13 января.

Ведомство также сообщает, что в связи с высказываниями Саакашвили будут проведены соответствующие следственные действия и дана правовая оценка.

Напомним, 20 июня 2019 в Грузии начались массовые акции протеста. Полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Пострадали 240 человек, в их числе 80 полицейских. Были задержаны более 300 участников акции. Судебные процессы по данному делу продолжаются до сегодняшнего дня.

МВД Грузии расследует беспорядки 20-21 июня как мятеж с целью изменения конституционного строя.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.