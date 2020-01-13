СБУ задержала злоумышленников угрожавших консулу Польши во Львове

Письма с угрозами начали поступать на электронную почту Генерального консульства Республики Польши после появления в печати ряда статей о махинациях с получением украинцами польских документов. Послание поступали якобы от автора разоблачительных материалов, сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ установила, что на самом деле письма отправляли двое львовян, причастных к противоправному оформления «Карты поляка», о которых говорилось в публикациях журналиста. Поэтому злоумышленники решили отомстить обличителю.

«Они зарегистрировали электронный ящик, с которого и поступали угрозы в Генконсульство и в польскую общину Львова», – говорится в сообщении.

Фото с задержания злоумышленников. Фото с задержания злоумышленников. Пред 1 из 2 След

«Во время обысков по месту жительства махинаторов правоохранители обнаружили доказательства их причастности к преступлению. В частности, в ноутбуке злоумышленников находились уже направлены письма и проекты новых», – добавляется в сообщении СБУ.

По факту угрозы убийством начато уголовное производство.

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