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В Украине появился центр разработки Google

Компания Google открыла в Украине свой центр разработки, на базе украинской компании.

Компания Google запустила в Украине R&D-центр, создавать новое направление будут на базе компании «CloudSimple», сообщает агентство «AIN.UA» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ноябре 2019 года Google купила «CloudSimple» с офисом в Киеве. А в январе 2020 года сотрудники киевского офиса «CloudSimple» стали сотрудниками киевского офиса Google.

«До сих пор украинский Google был занят только работой с местными рекламодателями. Теперь он стал третьим из восьми офисов Google в CEE регионе с R&D центром. Два других – «Google Польша» и «Google Венгрия», – говорится в сообщении.

Источник AIN.UA

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