Украинские банки полностью перешли на стандарт IBAN

Украинские банки перевели все расчеты клиентов на международный стандарт IBAN. Теперь по номеру счета можно будет определить банк, в котором он открыт.
Сегодня состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN, который используется в Европе, сообщил пресс-центр НБУ на своей странице в Facebook.
«С 13 января 2020 клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN», – сказано в сообщении.
Отмечается, что переход всех расчетов клиентов банков на стандарт IBAN сделает более комфортным оформление расчетных документов.
Стандарт IBAN в Украине начали вводить с 5 августа 2019 года. Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов в такой последовательности:
√ код страны (UA);
√ контрольный разряд (2 цифры);
√ код банка (6 цифр);
√ счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября – от 5 до 19 символов).
Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.
💪🏻 Сьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. З 13 січня…
Geplaatst door Національний банк України op Zondag 12 januari 2020
Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN с первого ноября. Теперь номера счетов клиентов будут содержать 29 символов. Переход на стандарт IBAN начался 5 августа и продолжался до 31 октября.