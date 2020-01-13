Украинские банки полностью перешли на стандарт IBAN

Украинские банки перевели все расчеты клиентов на международный стандарт IBAN. Теперь по номеру счета можно будет определить банк, в котором он открыт.

Сегодня состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN, который используется в Европе, сообщил пресс-центр НБУ на своей странице в Facebook.

«С 13 января 2020 клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN», – сказано в сообщении.

Отмечается, что переход всех расчетов клиентов банков на стандарт IBAN сделает более комфортным оформление расчетных документов.

Стандарт IBAN в Украине начали вводить с 5 августа 2019 года. Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов в такой последовательности:

√ код страны (UA);

√ контрольный разряд (2 цифры);

√ код банка (6 цифр);

√ счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября – от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

💪🏻 Сьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. З 13 січня… Geplaatst door Національний банк України op Zondag 12 januari 2020

Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN с первого ноября. Теперь номера счетов клиентов будут содержать 29 символов. Переход на стандарт IBAN начался 5 августа и продолжался до 31 октября.