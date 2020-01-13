Раскачать Балканы: сотрудники ГРУ России замечены на протестах сербов в Косово

На протестах сербов в Косово заметили сотрудника ГРУ России. Один из них незаконно въехал в Косово из Черногории с поддельным удостоверением представителя Миссии ООН.

На акции протеста сербов в косовском городе Грачаница против закона о свободе вероисповедания в Черногории присутствовали трое граждан России, один из которых был военнослужащим российской военной службы ГРУ, сообщил косовский телеканал «RTK» в воскресенье.

Акция протеста проходила 9 января. По данным масс-медиа, сотрудник российской спецслужбы незаконно въехал в Косово из Черногории с поддельным удостоверением представителя Миссии ООН в Косово (UNMIK).

Двое других граждан РФ находятся в Косово с декабря, сообщают СМИ со ссылкой на источники в косовских органах безопасности. По их словам, 8 и 9 января в Грачаницком монастыре вместе с двумя другими русскими и переводчиком они встретились с сербским духовенством.

По данным косовских СМИ, россияне планируют проведение целой кампании по «защите православных святынь» и повышении активности в городе.

9 января в Грачанице состоялась акция протеста в поддержку Сербской православной церкви в Черногории. Протестующие прошли маршем по улицам в монастырь в Грачанице.

Напомним, в центре внимания протестов – закон о религиозных правах, принятый в прошлом месяце парламентом Черногории. Сербские националисты утверждают, что закон приведет к изъятию собственности Сербской православной церкви в Черногории. Черногорские чиновники неоднократно это отрицали.