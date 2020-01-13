В «Нафтогазе» категорически отрицают переговоры о закупки газа в России

Витренко еще раз опроверг ведение переговоров с Россией о закупках газа. Он подчеркнул, что контрактов и переговоров по покупке газа в России нет.

У «Нафтогаз» нет никаких планов на закупку газа в России. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в эфире «Радио свобода», что никаких контрактов и переговоров по покупке газа у «Газпрома» напрямую нет.

«Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет», – заявил Витренко.

Ответил Витренко на вопрос о том, мог бы «Нафтогаз» покупать газ у россиян. При этом представитель энергетической компании сказал: «Мог бы», далее объяснив, что никаких предпосылок для этого нет.

«Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас сейчас законодательные возможности для прямых поставок из «Газпрома» и ранее были», – заявил Витренко.

По его словам, то, что Украина не покупает газ в России не связано с «героическим решением украинских политиков». Причина этого – прекращение поставок со стороны РФ.

«И наша задача как «Нафтогаза» и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне остановят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали», – сказал исполнительный директор «Нафтогаза».

Напомним, что ранее Витренко уже отрицал ведение переговоров с Россией о прямых закупках газа для Украины.

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев так же заявил, что НАК пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка.

Он заявил об этом в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», – сообщил Кулеба.

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированию национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

«Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», – добавил вице-премьер.

Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом «Газпрома», и выразил убеждение, что Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом «Газпрома», так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

«Кто-то будет покупать напрямую у «Газпрома», значит, так будет. Возможно, теоретически, «Нафтогаз» будет покупать напрямую у «Газпрома» на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без «газовой иглы». Я убежден, что все это мы оставим позади», – подчеркнул Кулеба.