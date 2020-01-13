В НАТО анонсировали меры по защите от российских ракет

Столтенберг анонсировал меры по защите от российских ракет. НАТО не собирается отвечать размещением собственных ракет в Европе.

НАТО собирается отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комплексом мер оборонительной направленности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает «Deutsche Welle».

«Что касается ракет 9М729, то мы в качестве ответа собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков», – заявил он, отметив, что страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД.

«Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии – в том числе и современное ядерное оружие», – отметил глава Альянса.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Ракетный комплекс с ракетой 9М729 (по классификации НАТО SSC-8) – разработка российского объединенного конструкторского бюро (ОКБ) «Новатор», расположенного в Екатеринбурге. По данным западных спецслужб, Россия уже не просто испытала, но и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729.

Напомним, США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км, Москва нарушила условия ДРСМД. Российская сторона утверждает, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что ракета не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В начале февраля 2019 года глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе РФ и поручил МИДу и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.