Нацполиция заявила о поимке организатора убийства Окуевой

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в воскресенье задержали организатора убийства Амины Окуевой, сообщает пресс-служба ведомства.

В операции по задержании злоумышленника принимали участие оперативники Нацполиции, сотрудники полиции Киевской области и спецназовцы КОРДа.

«В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы», – сообщил Игорь Клименко.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Задержанные подозреваемые в убийстве Окуевой. Задержанные подозреваемые в убийстве Окуевой. Задержанные подозреваемые в убийстве Окуевой. Задержанные подозреваемые в убийстве Окуевой. Пред 1 из 4 След

«Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева», – сообщили в прокуратуре Киевской области.

На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто, говорится в сообщении.

Министр МВД Арсен Аваков написал, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков, отметили в прокуратуре.

Geplaatst door Arsen Avakov op Zondag 12 januari 2020

Напомним, 30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции «Глеваха» Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.