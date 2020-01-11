Путин настойчиво требует предоставление «особого статуса Донбассу»

Путин снова потребовал внести «особый статус Донбасса» в Конституцию Украины. Российский президент заявил, что это прописано в Минских соглашениях.

Нацлидер России Владимир Путин заявил, что Украина должна внести «особый статус Донбасса» в Конституцию Украины. Он заявил об этом на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению российского президента, это является частью Минских соглашений.

«Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях», – сказал президент России.

Путин добавил, что понимает «сложности внутриполитического процесса» в Украине, но «если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации Минских соглашений».

Напомним, что на переговорах «нормандской четверки» в Париже Украина согласилась на постоянный особый статус для Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.

В то же время представители украинской власти неоднократно заявляли, что не собираются вносить его в Конституцию.

Нынешний закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2020 года. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2018 года Украина согласовала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.