Иран признал свою вину в авиакатастрофе украинского самолета

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета над Тегераном. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, передает «IRNA».

Генерал заявил, что КСИР признает ответственность за крушение украинского самолета.

Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», – сказал Али Хаджизаде.

Корпус стражей исламской революции, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

В апреле 2019 года США объявили КСИР террористической организацией. Это впервые Вашингтон назвал вооруженное формирование другого государства террористической группой.

Ранее генштаба вооруженных сил Ирана официально заявил, что «Боинг» украинской авиакомпании МАУ был сбит, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект, сообщила «Украинская служба BBC».

В заявлении, сделанного в субботу утром, говорится, что причиной трагедии «стал человеческий фактор».

«Из-за напряжения в отношениях с США иранские военные были в состоянии высокой боеготовности. В таких условиях и за человеческой ошибки и нечаянно самолет сбили», – заявили в иранском генштабе, пообещав, что все причастные будут привлечены к ответственности.

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей Исламской революции, по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», – говорится в заявлении иранских военных.

Это же подтвердил и министр иностранных дел Джавад Зариф. Он написал в своем Twitter, что катастрофа произошла из-за «человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

Зариф также выразил свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020