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На оккупированном Донбассе конфискуют машины с украинскими номерами

Правозащитники сообщили, что в ОРДО начали конфискацию машин с украинскими номерами.

На оккупированной части Донецкой области боевики начали конфискацию автомобилей с украинскими номерами, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ» со ссылкой на свои источники и на Восточную правозащитную группу.

Правозащитники уточнили, что им известно уже о семи случаях конфискации автомобилей с 1 по 8 января 2020 года на территории ОРДО.

Собеседники издания в Донецке на правах анонимности добавили, что даже те, кто оттягивал так называемую перерегистрацию, были вынуждены получить новые автономера до 1 января 2020 года.

По их словам, сейчас в городе машин с украинскими номерами «практически нет».

Источник ЛІГАБізнесІнформ

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