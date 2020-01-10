Наказание для пособников оккупантов: арестован боевик «самообороны Крыма»

На Чонгаре задержали боевика «самообороны Крыма». Херсонский городской суд поместил указанное лицо под стражу с альтернативой внесения залога.

Украинские пограничники и полицейские на админгранице с оккупированным Россией Крымом задержали участника незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«В среду, 8 января 2020 года, работниками Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» при попытке пересечения административной границы с временно оккупированной территорией полуострова Крым был обнаружен ранее разыскиваемый участник незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», – говорится в сообщении.

На следующий день Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Фото задержанного. Фото задержанного. Фото задержанного. Пред 1 из 3 След

По данным «Украинской Правды», речь идет об уроженце города Севастополь Антонове Иване Владимировиче 1977 года рождения.

15 марта 2019 в процессуальным руководством прокуратуры автономии «самообороновцу» было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 260 УК Украины, а именно участие в 2014 году в незаконном вооруженном формировании «Самооборона Крыма».